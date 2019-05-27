В Штефан-Водэ сохраняется риск наводнений: спасатели и военные продолжают укреплять дамбы. ФОТО

В районе Штефан-Водэ сохраняется риск наводнений. Вода в Днестре прибывает, и спасатели и военные продолжают укрепление дамб. В ход идет глина, щебень, мешки с песком.

"Ситуация под контролем. Даже с учетом того, что за полчаса уровень воды поднялся на 15 сантиметров, угрозы затопления пока нет. Это самый опасный участок, он он ниже всего по течению от Дубоссар", - сказал глава ГИЧС Михаил Харабаджиу.

"Тут работают 11 человек. Стараемся делать все быстро. Ребята знают свою работу. Сегодня укрепили 70 метров, а нужно около 500. Будем работать до позднего вечера".

По словам спасателей, в зоне риска - почти 200 домов.

"Сколько я здесь живу, река так разливалась только три раза. Дамба проходит тут и в огороде у соседа. Пришлось выкопать картошку раньше времени, чтобы увеличить дамбу".

"Конечно, страшно. Я одинока, помочь некому, а дом заливало и раньше. Спасибо ребятам за их труд".

На помощь военным пришли и местные жители.

"Последний раз такая угроза возникала в 2008 году. Люди оказались не подготовлены, пытались удержать дамбу, как могли. Сейчас, наученные горьким опытом, люди помогают друг другу", - отметил мэр села Крокмаз Ион Велешко.

Задействованы в операции у села Крокмаз около 300 человек и 97 единиц спецтехники.



Фото: publika.md