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В Штефан-Водэ сохраняется риск наводнений: спасатели и военные продолжают укреплять дамбы. ФОТО
// фото: publika.md
17:51, 27 May 2019
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В районе Штефан-Водэ сохраняется риск наводнений. Вода в Днестре прибывает, и спасатели и военные продолжают укрепление дамб. В ход идет глина, щебень, мешки с песком.

"Ситуация под контролем. Даже с учетом того, что за полчаса уровень воды поднялся на 15 сантиметров, угрозы затопления пока нет. Это самый опасный участок, он он ниже всего по течению от Дубоссар", - сказал глава ГИЧС Михаил Харабаджиу.

"Тут работают 11 человек. Стараемся делать все быстро. Ребята знают свою работу. Сегодня укрепили 70 метров, а нужно около 500. Будем работать до позднего вечера".

По словам спасателей, в зоне риска - почти 200 домов.

"Сколько я здесь живу, река так разливалась только три раза. Дамба проходит тут и в огороде у соседа. Пришлось выкопать картошку раньше времени, чтобы увеличить дамбу".

"Конечно, страшно. Я одинока, помочь некому, а дом заливало и раньше. Спасибо ребятам за их труд".

На помощь военным пришли и местные жители.

"Последний раз такая угроза возникала в 2008 году. Люди оказались не подготовлены, пытались удержать дамбу, как могли. Сейчас, наученные горьким опытом, люди помогают друг другу", - отметил мэр села Крокмаз Ион Велешко.

Задействованы в операции у села Крокмаз около 300 человек и 97 единиц спецтехники.

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Фото: publika.md




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