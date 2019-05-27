В парке Долина роз завершается строительство спортивного комплекса

В столичном парке Долине роз завершается строительство многофункционального спортивного комплекса. Открыть его планируют 1 июня.

Пока рабочие заканчивают последние штрихи, на новых площадках осваиваетя молодежь.

Скетбордист Александр Гузун говорит, что современный скейт-парк в столице ждали давно.

На футбольном поле занимались ученики школы гандбола.

"Отлично. Теперь нам есть, где играть. Раньше звесь все было заасфальтировано, мы падали и били колени и локти".

Стоимость проекта - шесть миллионов леев. Средства выделены из муниципального бюджета.

"Хотелось бы, чтобы в каждом секторе города, во всех парках были такие спортивные площадки", - сказал тренер Юрий Попша.