Открыть бизнес в Молдове стало проще

Открыть бизнес в Молдове стало проще. Таковы данные исследования Всемирного банка, реализованного при поддержке Министерства экономики. Согласно ему, зарегистрировать предприятие можно всего за четыре дня, а все необходимые для этого процедуры займут всего четыре часа.

Так, например, получить разрешение на импорт некоторых продуктов предприниматели могут за три с лишним дня. В 2017 это можно было сделать почти за шесть дней.

Кроме того, стоимость такого разрешения снизилась с 237 до 109 долларов. Сократился и список разрешительных документов, необходимых для открытия дела или его развития. Всего исключили более 250 актов, за счет чего давление на бизнес-среду было снижено примерно на 70%.

Исследование проводилось с сентября по октябрь 2018 года на 630 столичных предприятиях, где в среднем работают по 10 сотрудников.