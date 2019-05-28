В столичной больнице дерматологии проводят бесплатный скрининг рака кожи

Число пациентов с раком кожи растет с каждым годом. Только в 2018 зарегистрировали 1135 новых случаев. Между тем, специалисты отмечают, что в случае своевременного обнаружения онкологии ее можно вылечить.

С этой целью в столичной Больнице дерматологии и коммуникабельных болезней проводят бесплатный скрининг рака кожи. В течение недели сделать его можно будет бесплатно.

37-летняя Олеся Визитиу впервые прошла скрининг рака кожи.

"Я узнала, что на этой неделе в этой больнице проводят бесплатные консультации, решила прийти, тем более мне по пути. Давно хотела это сделать, но все время откладывала визит. Я рада, что прошла консультацию", - сказала жительница Кишинева Олеся Визитиу.

Воспользоваться бесплатной консультацией могут даже пациенты, у которых нет медстраховки.

"Нужно обязательно посещать врача. Обращаться нужно вовремя, потом будет поздно."

Врачи говорят, что граждане должны внимательнее следить за родинками и в общем за кожей.

"К нам обращаются пациенты всех возрастов, есть и дети, и пожилые люди. Компьютерная дерматоскопия позволяет нам исследовать родинки не инвазивным, безвредным методом", - сказала дерматолог Елена Урсу.

По данным специалистов, зачастую рак кожи диагностируют у женщин.

"Формы рака кожи, характеризующиеся пигментированными образованиями, больше присуще женщинам. Они больше находятся на солнце, делают процедуры чистки кожи, пилинг. Этому может способствовать и неправильное удаление родинок у косметологов."

Основная причина заболевания раком кожи, говорят врачи, длительное пребывание на солнце и отсутствие защиты от ультрафиолетовых лучей.

"Защита от солнца необходима круглый год. И нужно пользоваться не только кремами. Это и одежда, и солнечные очки, и головной убор. К сожалению, чем чаще мы получаем солнечный ожог, тем выше риск заболеть раком кожи", - Елена Урсу.

В Молдове на учете у специалистов стоят почти семь тысяч человек, находящихся в группе риска из-за наличия родинок.