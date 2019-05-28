В Кишиневе намерены восстановить 8 подземных переходов до конца лета

В столице начался ремонт подземных пешеходных переходов. До конца лета намерены восстановить восемь переходов.

На эти цели выделили 10 миллионов леев. Одним из первых восстановят пешеходный переход у Академии наук. Там работы уже идут полным ходом. В них задействованы 20 человек. Им предстоит заменить лестницы, привести в порядок стены и провести освещение.

Жители столицы говорят, что до сих пор боялись пользоваться этим подземным переходом.

"Было ужасно. А по верху переходить улицу опасно. Хорошо, что взялись за работу. Было много обещаний, надеюсь, все будет хорошо."

"Переходить страшно, но некуда деваться, мне надо на ту сторону."

"Не только грязь, но и ужасный запах. Лестницы разбиты, опасны для жизни. Сделал неосторожный шаг - и полетел вниз. Все это неприятно."

По словам властей, ремонт подземного пешеходного перехода планирует завершить за месяц.

"Стоимость проекта примерно миллион леев. Отремонтируют полностью. В этом году мэрия Кишинева планирует восстановить восемь подземных переходов. На это уже выделены средства. Работы будут проводиться летом в самых оживленных подземных переходах", - сказал пресс-секретарь мэрии Кишинева Василий Кирилеску.

В рамках проекта также отремонтируют подземные переходы на проспекте Штефана чел Маре и улице Чуфля, переход возле первой муниципальной больницы, три перехода на проспекте Дачия и два на Хынчештском шоссе.