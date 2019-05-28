Духовный центр молдавских католиков - собор Божественного провидения в Кишиневе, памятник архитектуры национального значения. Построили его в 1843 году по проекту, разработанному в Санкт-Петербурге.
Литургии здесь проходят на семи языках - латыни, английском, итальянском, польском, украинском, румынском и русском.
Воскресенье, восемь утра. В соборе начинается литургия для грекокатоликов - на украинском.
В девять утра колокола зовут на службу поляков. Литургию под звуки органа служит Петру Чобану, уроженец Молдовы.
Среди тех, кто начинает воскресенье с молитвы - посол Польши в Молдове.
"Очень приятно, что мы, поляки, можем посещать в Кишиневе литургии на родном языке. У многих поляков в мире такой возможности нет", - сказал посол Польши в Молдове Бартоломей Зданюк.
После литургии на польском начинается служба для русских. Их больше всего среди молдавских католиков. А служит для них выходец из Румынии Михай Балан.
В Молдову Михай Балан приехал в 2007 году. Тогда же он начал учить русский язык. Признается, что было сложно.
"Например, в румынском есть буква Че, на русском это Эс, а на польском читается как Цэ. Я видел эту букву и путался. Но в итоге, когда я читал проповеди на румынском, я забывал слова и спрашивал....", - сказал священник Михай Балан.
Собираются католики в соборе не только на литургии. Недавно прихожан пригласили на концерт органной музыки с участием Сильвано Фронталини.
Помнят здесь и другие времена. В 1963 году здание собора отдали под школьный клуб. Позже здесь была студия звукозаписи и склад "Молдова-фильм". А литургии служили в капелле на католическом кладбище на Ботанике.
"В ту церквушку приезжали верующие со всей страны. На литургиях бывало очень много людей, несмотря на все препятствия и на царивший вокруг страх", - сказал ординарий епархии Кишинева Антон Коша.
Собор вернули католикам только в 1989 году, а в 2002 здесь начался капитальный ремонт.
С 2007-го года собор украшают витражи и мозаика, изготовленные итальянскими мастерами.
Мозаикой выложены образы Христа, Девы Марии, 12 апостолов, а также Штефана чел Маре, которого папа Сикст IV назвал "атлетом христианской веры".
"Образ Штефана чел Маре - это отсылка к званию, присвоенному ему после победы на Высоком мосту в 1475 году - званию "христова атлета", защитника христианства. Также это показатель, что католичество - часть истории молдавского народа, истории этой земли", - отметил священник Петру Чобану.
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