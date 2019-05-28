Более 95% столичных лифтов устарело и нуждаются в срочной замене

95% лифтов в столичных домах устарели и нуждаются в срочной замене. Жильцы некоторых многоэтажек жалуются, что те постоянно ломаются и в них становится опасно ездить. Возраст большинства лифтов перешагнул отметку в 25-ть лет. Именно столько составляет срок эксплуатации, гарантированный производителем.

Этим лифтам больше 40 лет, их электродвигатели морально и физически устарели. Они раз в неделю выходят из строя. А любой перемотанный двигатель - это порядка 3-4 тысяч леев".

Ежемесячное обслуживание одного старого лифта обходится муниципальному бюджету примерно в 800 леев. Этих затрат можно было бы избежать, установив в домах старого жилого фонда новые лифты, пишет canal3.

"Сейчас все лифты ставятся с микропроцессорами, то есть экономия электроэнергии как минимум на 30% уменьшается".

В 2018-ом в столице полностью заменили 18 лифтов. С начала этого года - ни одного. Многим остается лишь мечтать о новых конструкциях

Потому что они ломаются все время, старые, срок эксплуатации закончен. Вы застревали когда-нибудь в лифте? - Было и пешком ходила на 21 этаж".

В этом году из бюджета было выделено 5 миллионов леев на капитальный ремонт жилых домов, в том числе на ремонт лифтов. Однако этих денег не хватит на замену устаревших механизмом, поэтому чиновники призывают жильцов объединяться в ассоциации и решать проблемы самостоятельно.

"Возможно мы вынесем на обсуждений некоторые идеи для того, чтобы стимулировать жильцов объединяться в ассоциации, предоставляя им в качестве подспорья капитальный ремонт или ремонт лифтов".

В столице на сегодняшний день функционируют 2155 лифтов. Тариф на обслуживание лифтов для жильцов составляет в среднем 15 леев на человека.