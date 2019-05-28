В Японии мужчина напал на школьников с ножом: по меньшей мере 15 детей ранены

На месте происшествия работают экстренные службы.

В японском городе Кавасаки человек со словами "Я убью тебя" напал на группу школьников, которые стояли на автобусной остановке, не менее 15 детей ранены, передает УНИАН.

Медиа также сообщают о погибших. Как пишет Громадське, об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на власти.

Данные о погибших разнятся: CNN указывает, что умерла одна девушка, агентство AP сообщает о трех погибших, один из которых — сам нападающий.

Кроме 15 детей (в основном — девушек), по данным CNN, ранены еще трое взрослых. Нападающий умер от ранений, нанесенных самому себе.

Полиция предполагает, что человек 40-50 лет, заколол себя в шею. Один из мужчин, который проходил мимо, рассказал, что услышал детские крики. Обернулся — увидел человека с ножами в обеих руках, который кричал "Я убью тебя", несколько детей лежали на земле.

Большинство пострадавших детей ходили в школу, основанной организацией католических монахинь Soeurs de la Charite de Quebec.

Кавасаки находится в 21 километре от Токио.