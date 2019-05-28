Дизайн новых банкнот немного изменился. Они стали уже и обладают дополнительными элементами защиты.
Новые купюры в 100 и 200 евро вводятся в обращение в странах Евросоюза во вторник, 28 мая. Об этом днем ранее сообщил Европейский Центробанк.
Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Также они стали уже, ширина их такая же, как у купюры в 50 евро. Отмечается, что благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать, передает Корреспондент.
Обновленные купюры в 100 и 200 евро снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Также они содержат новый элемент – голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.
Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения. Обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет, в конце 2018 года старую версию перестали выпускать в обращение. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.
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