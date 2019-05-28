В Молдове выявили 4 новых случая с подозрением на корь

Четыре случая с подозрениями на корь зарегистрировали специалисты Национального агентства общественного здоровья (ANSP) в Дрокии. Среди больных есть и трое несовершеннолетних детей, все они не прошли вакцинацию.

Врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья (ANSP) Лаура Цуркан отметила, что все пациенты из ромской общины. Они были на свадьбе, передает МОЛДПРЕС.

"Все четверо, в том числе 17-летний жених, госпитализированы в Дрокиевскую районную больницу с характерными симптомами кори. Первый заболел корью жених, в настоящий момент проводятся лабораторные тесты для подтверждения наличия вируса", - сказал врач.

По данным ANSP, число зарегистрированных в Молдове случаев кори достигло 363, из которых 341 в 2018 году. Значительное увеличение числа заболеваний было отмечено в августе 2018 года, а именно 239 подтвержденных случая.

Эпидемиологи напоминают населению, что корь является чрезвычайно заразной болезнью и быстро распространяющейся. Первым признаком инфекции является высокая температура, которая сохраняется в течение 1-7 дней. Высыпания появляются на 3-4 день после появления температуры. Пневмония является наиболее распространенной причиной смерти при кори.

Корь можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцинация проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (ROR) в возрасте одного года, 6-7 лет и 14-15 лет. Вакцинация в нашей стране проводится бесплатно.