Между Европой и Японией впервые запустили поезд

Новый сервис по Транссибирской железнодорожной магистрали под названием Trans-Siberian Landbridge, который соединит Йокогаму в Японии с Вроцлавом в Польше, запустили 23 мая. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на railfreight.

Впервые этот железнодорожный маршрут используется для связи Японии и Европы, передает УНИАН.

Общее время доставки составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал - около 45 дней. Прибытие тестового контейнера с продукцией химической промышленности, отправленного из японского порта Иокогама в польский город Вроцлав, ожидается в середине июня.

FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка.

Ожидается, что сервисом Trans-Siberian Landbridge в страны Европы будут доставляться комплектующие для автомобилей, товары народного потребления.



