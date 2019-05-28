Проблемы с щитовидной железой могут привести к еще более серьезным заболеваниям, в том числе болезням сердца или выкидышам. Медики рассказали, на какие симптомы следует обратить внимание.
В случае проблем щитовидная железа вырабатывает либо слишком низкое, либо очень высокое количество гормонов. Это может быть связано с недостатком йода в организме, ослаблением иммунитета и другими причинами.
Говорить о заболевании щитовидки могут беспричинное похудение или полнота, а также постоянное ощущение жара или чувства холода, пишет "МедикФорум".
Также симптомом нарушения работы органа является ухудшение состояния кожи. Она становится более чувствительной, чаще появляются сыпь, раздражения, воспаления. Кроме того, кожа начинает шелушиться, становится очень сухой и склонной к зуду, передает IZ.
О проблеме со щитовидкой могут говорить и плохое настроение, в том числе апатия, приступы паники, агрессия или излишняя слезливость.
Врачи советуют обратить внимание и на такие симптомы, как запоры или диарея.
Кроме того, о заболевании щитовидной железы могут свидетельствовать сбои сердечного ритма.
"Если в случае небольшой физической нагрузки вдруг стали возникать одышка и учащенный пульс, давление то резко подскакивает, то вдруг снижается, — это может быть сигналом эндокринных проблем", — отмечается в материале.
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