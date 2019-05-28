Четверым из ста молдавских туристов выпадает случай воспользоваться за границей страховым медполисом. Заработав травму или недомогание, они подчас получают услуги на десятки тысяч евро.
Стоимость стандартной страховки для поездок в страны СНГ и Европы минимум 225 леев, но она покрывает вероятные расходы на 60 тысяч евро.
"В страховом полисе должны быть указаны несколько номеров телефона и вайбер. В случае необходимости следует связаться с оператором, сообщить ему номер страховки, имя и причину обращения. Оператор решит, отправлять к вам скорую, вертолет и достаточно консультации", - сказал администратор турагентства Артем Няга.
Самые недорогие страховки покрывают простые процедуры в случае получения травм или заболевания. Если проблемы возникли в следствии алкогольного опьянения, страховки не действуют.
"Не включены стоматологические услуги и медпомощь при обычной простуде. Только консультации врача", - отметил администратор турагентства Ион Курмей.
Между тем туроператоры отмечают: среди выезжающих за границу жителей Молдовы немало тех, кто категорически отказывается покупать страховки.
"Нередко люди на отдыхе ломают руки или ноги, однако не имеют при себе достаточно средств, чтобы оплатить медуслуги. В европейской больнице это пять-семь тысяч евро. В таких ситуациях страховка - единственное спасение", - Ион Курмей.
Страховка для спортивных поездок - на лыжные курорты или дайвинг - стоит дороже. Простой полис не покроет возможные риски.
"Молдаванин толкнул на спуске иностранку, она упала, получила травму и перенесла пять операций. На суде было установлено, что у гражданина Молдовы была простая страховка", - рассказал юрист Виталие Иордаке.
Юристы рекомендуют внимательно читать страховые контракты и изучать, какие ситуации риска покрывает страховщик.
"Желательно внимательно изучить, какие риски покрывает полис и на какую сумму. А также позвонить по указанному номеру и дождаться ответа", - сказал юрист Виталие Иордаке.
Юристы отмечают, что возмещение по страховке можно получить на родине, если сохранить все чеки.
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