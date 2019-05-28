Молдавский спортсмен-любитель Константин Бостан поставил новый личный рекорд. На марафоне в Италии он пробежал 86 километров с протезом вместо ноги. Он был единственным участником забега с особыми потребностями.
Изначально Константин планировал пробежать сто километров, но вынужден был сойти с дистанции раньше из-за травмы.
"Было трудно. Первые 50 километров трасса петляла вверх/вниз", - сказал марафонец Константин Бостан.
В забегах на 40 километров спортсмен-любитель использует костыли. Благодаря своей настойчивости Константин он уже стал героем среди других бегунов.
"Всегда приветствуют "привет, Константин, привет, чемпион". Они считают меня своим братом", - рассказал Константин Бостан.
Участие в забегах Константин принимает не только ради собственного удовольствия.
"Хочу собрать деньги для детей, страдающих раком. Хочу каждый день пробегать в Италии по 20-30 километров, чтобы помочь детям", - поделился Константин Бостан.
Константин лишился ноги в 1998 году. В забегах он начал участвовать с 2013 года. В 2017 на Международном марафоне в Кишиневе он пробежал 42 километра. Уже более 10 лет Константин живет в Италии, где работает социальным работником. Сейчас он готовится к очередному забегу, который пройдет в этой стране в октябре. Спортсмен планирует преодолеть 120 километров.
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