Водители такси были оштрафованы в ходе операции полиции

Сотрудники Отдела транспортного надзора и дорожного движения Управления полиции Кишинева в течение 10 дней проверяли поставщиков услуг такси в столице с целью оценить техническое состояние транспортных средств. В ходе проверок было составлено 28 протоколов, а с семи машин сняты номерные знаки.

Как сообщили в полиции, проверки проходили в рамках спецоперации "Такси", цель которой – предотвращение дорожно-транспортных происшествий, соблюдение правил дорожного движения, эксплуатации транспортных единиц и законность действий водителей в отношении машины, которой они управляют, передает МОЛДПРЕС.

В этой связи в ходе операции были проверены 128 таксистов, у которых проверили обязательные для вождения транспортных единиц документы, в частности свидетельства профессиональной компетентности, техническое состояние автомобиля и обязательное наличие необходимого оборудования.

В результате проверок полиция выявила 34 нарушения правил эксплуатации автомобилей, таких как: технические неисправности в тормозной системе или в рулевом механизме, в осветительных или сигнальных устройствах, переоборудование транспортных средствах без соответствующего разрешения, отсутствие медицинских аптечек и огнетушителей, а также недействительные сертификаты профессиональной компетентности.

Таким образом, было составлено 28 протоколов о нарушениях, с семи автомобилей сняты номерные знаки, а также наложены штрафы на сумму от 450 до 600 леев.

В то же время на четырех администраторов наложен штраф в размере 3000 леев за допуск на маршрут транспортных средств, не соответствующих нормам эксплуатации.