Более 20 членов ППДП в Фалештах покинули политформирование

Более 20 членов партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, которые входили в состав территориального политического бюро в Фалештах, объявили о том, что покидают ряды политформирования.

Члены организации стали покидать партию еще месяц назад после того, как сменился председатель территориального бюро ППДП в Фалештах.

Источники в ППДП сообщили для actual.md, что в конце апреля генеральный секретарь партии Нэстасе, Кирилл Моцпан, вместе с депутатом Ингой Григориу организовали встречу с членами территориального бюро ППДП в Фалештах. На заседании также присутствовали посторонние люди, не входящие в партию. В ходе дискуссий было принято решение сменить председателя территориальной организации.

Таким образом 16 человек проголосовали "за", и 7 - "против" того, чтобы пост председателя Григория Пескару занял бывший кандидат на парламентских выборах от блока ACUM Василий Татару.

Голосование проводилось с нарушением положений партии "Платформа Достоинство и правда", поскольку 16 человек, проголосовавших за Татару, не являлись членами партии на тот момент. Они получили партийные билеты уже после голосования.

В результате нечестного голосования, 21 член ППДП объявили о своем уходе из партии Нэстасе. Половина из них рассматривает возможность присоединиться к другому политформированию, скорее всего, к ПДС.

Те, кто недовольны тем, как ведутся дела в партии ППДП, обвиняют руководство формирования в издевательском отношении к членам и активистам партии.

Ранее подобная ситуация произошла в Сороках, где сразу все члены покинули территориальную организацию партии.

По информации actual.md, такие недовольства есть и в других районах, включая Унгены, где несколько лидеров также готовятся уйти из политформирования.