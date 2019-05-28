Молдавские священнослужители требуют от властей запретить гей-парады

Священнослужители Молдовы во главе с митрополитом Владимиром требуют от молдавских властей запретить гей-парады.

Глава православной молдавской церкви митрополит Владимир обратился к президенту Республики Молдова, премьер-министру, председателю парламента, и руководству Министерства внутренних дел принять необходимые меры для дальнейшего запрета манифестаций, подобных маршу «Без страха», который прошел в столице 19 мая 2019 года, сообщает bloknot-moldova.

Митрополия настаивает на том, что согласно статье 8 Закона о собраниях, власти должны оградить граждан от акций, которые нарушают общественную мораль, права и свободы других лиц.

Также важно, что в статье 48 Конституции Молдовы «семья основана на браке, заключенному по взаимному согласию между мужчиной и женщиной, на их равноправии и праве и обязанности родителей растить, воспитывать и обучать детей».

- Тем не менее, марш ЛГБТ прошёл, были задействованы сотни полицейских, которые обеспечивали безопасное проведение мероприятия. Это аморальное действие заключалось в новой провокации общества, которое сохраняет свою моральную вертикальность в духе христианского учения. Хотя Митрополия не призывала религиозное общество выходить против проведения марша «Без страха», тем не менее, многочисленные граждане страны самовольно вышли на мирный протест через песни и молитвы о покаянии, – говорится в сообщении Митрополита.

Мирные протестующие, среди которых были женщины и дети, пострадали от избиения резиновыми дубинками, разбрызганного слезоточивого газа, от агрессивного разгона с применением физического насилия. Были уничтожены иконы и хоругви во время столкновения мирной демонстрации с полицией.

Сотрудники полиции не постеснялись применить силу против священнослужителей, которые протестовали самым безобидным образом – распевали псалмы и читали молитвы.

По сегодняшний день с момента разгона демонстрации 19 мая, в адрес священников приходят жалобы на агрессию со стороны представителей правопорядка. Миряне просят богослужителей принять меры и оградить их творящегося агрессивного бесчинства.

– В связи с этим от имени Синода Православной церкви и граждан этой страны обращаемся к вам, депутатам Парламента Республики Молдова, с просьбой, чтобы в будущем был прекращён этот деструктивный бич, обесценивающий мораль нашего православного общества, которые поддерживают семейные ценности, – заявил глава Митрополии Владимир.

Глава молдавской церкви попросил парламентариев обратить пристальное внимание на Закон об обеспечении равенства, отметив, что это просьба всех христиан молдавского общества.

– Или, завершив этот мандат осенью текущего года, какие морально-духовные ценности вы оставите молодому поколению?, – поинтересовался Митрополит.

Марш "Fără frică" прошел в Кишиневе 19 мая под эгидой сообщества ЛГБТ и их сторонников. Мероприятия гей-сообщества проходят в столице Молдовы 4-1 год подряд, организатором которых является НПО «Гендердок-М». Также эта неправительственная организация известна тем, что защищает и продвигает права ЛГБТ коммьюнити в Республике Молдова.

Среди участников марша был замечен депутат ПДС Думитру Алайба. В предыдущие годы в марше солидарности ЛГБТ-сообщества принимала участие лидер партии ПДС Майя Санду.

Отметим, что в 2016 году на выборах президента Республики Молдова за Майю Санду призывала голосовать ЛГБТ-активист Анжелика Фролова.