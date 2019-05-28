В Бельцах на пассажирский поезд упали высоковольтные провода

Пассажирский поезд Окница-Бельцы совершил экстренную остановку после того, как на него упали высоковольтные провода. Инцидент произошел минувшим вечером около 21:00 вблизи Бельц.

Проезжая под мостом на пассажирский поезд упали высоковольтные провода.

На место происшествия прибыли спасатели. Для того, чтобы убрать упавшие провода с вагонов, им понадобилось примерно 2 часа. Еще 3 часа ушло на восстановление движения по путям. На данный момент оно осуществляется в обычном порядке.

По данным ГИЧС, в результате инцидента ни один из 20 человек, находившихся в поезде, не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.