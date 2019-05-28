Зависимость от игр официально признали болезнью

Всемирная организация здравоохранения официально добавила "игровое расстройство" в свой реестр признанных заболеваний. Это произошло на выходных, когда ВОЗ официально приняла 11-й пересмотр Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11).

Все 194 члена ВОЗ единогласно проголосовали за принятие пересмотра.

По данным ВОЗ, игровое расстройство характеризуется "паттерном постоянного или периодического игрового поведения" онлайн или офлайн. Далее в официальном описании говорится, что игровые нарушения могут включать в себя следующее:

Нарушение контроля над игровой активностью (например, начало, частота, интенсивность, длительность, контекст); Повышение приоритета игр над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью; Продолжение запойной игровой активности, несмотря на возникновение негативных последствий, передает Рамблер.

По мнению ВОЗ, люди с игровым расстройством значительно ухудшают свою личную, семейную, социальную, образовательную и профессиональную жизнь. Далее в описании говорится, что игровое расстройство может быть постоянным или эпизодическим по своей природе.

Заболевание станет официально признанным ВОЗ 1 января 2022 года.В январе, когда ВОЗ впервые объявила, что рассмотрит вопрос о признании игровой зависимости расстройством, американская отраслевая группа по производству видеоигр ESA заявила, что это обозначение "опрометчиво упрощает реальные проблемы психического здоровья".

Так же, как заядлые фанаты спорта и потребители всех видов увлекательных развлечений, геймеры страстны и преданы своему увлечению. Всемирная организация здравоохранения знает, что здравый смысл и объективные исследования доказывают: видеоигры не вызывают привыкания. И, ставя на них официальный ярлык, опрометчиво тривиализируются реальные проблемы психического здоровья, такие как депрессия и социальное тревожное расстройство, которые заслуживают лечения и полного внимания со стороны медицины, — говорится в заявлении ESA, которое лоббирует интересы индустрии видеоигр.

Организация заявила, что настоятельно призывает ВОЗ отменить действие, но теперь, когда оно было официально принято, еще предстоит выяснить, есть ли какие-либо возможности апелляции.

Заявление, подписанное глобальными ассоциациями индустрии видеоигр, включая ESA (США), ESA Canada (Канада), IGEA (Австралия и Новая Зеландия), ISFE (Европа), K Games (Южная Корея) и UKIE (Великобритания), говорит, что ВОЗ приняла свое решение "без согласия академического сообщества". Согласно заявлению, последствия этого далеко идущие и могут привести к противоположному.

Среди медицинских работников и специалистов ведутся серьезные дебаты о сегодняшних действиях ВОЗ. Мы обеспокоены тем, что они пришли к своему заключению без консенсуса академического сообщества, — говорится в заявлении.

Ассоциации индустрии видеоигр подчеркивают, что поощряют и поддерживают здоровую игру, предоставляя необходимую информацию и инструменты, такие как родительский контроль. Как и во всех хороших вещах в жизни, умеренность является ключевым фактором, и поиск правильного баланса является неотъемлемой частью безопасной и разумной игры.

На прошлой неделе, до принятия решения ВОЗ, генеральный директор Sony рассказал о том, что индустрии видеоигр необходимо сделать больше для продвижения здоровых игр.

В некоторых играх уже реализованы функции для пропаганды здорового игрового поведения. Недавно PUBG Mobile представила новую функцию, которая отправляет всплывающие окна молодым игрокам, чтобы напомнить им, чтобы они закрыли игру и сделали перерыв.