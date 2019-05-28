Прощание с поэтом Петру Кэраре состоится завтра в здании Союза писателей

Прощание с поэтом и драматургом Петру Кэраре состоится завтра. Пройдет оно в здании Союза писателей с 10 до 12 часов утра.

Многие официальные лица, в том числе премьер Павел Филип и министр образования, культуры и исследований Моника Бабук уже выразили соболезнования семье поэта. Напомним, Петру Кэраре скончался в понедельник. Ему было 84 года.

Родился драматург 13 февраля 1935 года в селе Заим Каушанского района. В 1958 году начал работать в газете Chipăruş, где публикует сатирические стихи и пародии. Спустя год он дебютирует на литературном поприще с публикацией перевода томика стихов Генриха Гейне.

В том же году Союз писателей рекомендует к публикации первый сборник лирико-сатирических стихов "Soare cu dinţi", который не проходит советской цензуры. После этого к поэту прикрепляется клеймо "националиста".

В 1961 году Кэраре был сослан в Теленешты. По возвращении он начинает работать в театре "Лучафэрул". Наиболе известные произведения писателя: „Poiana veselă" ,„Ploaie cu soare”, „Vânătorul”, „Ce culoare are vântul?”, и „Umbrela”.