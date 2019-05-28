Продукты, которые помогут вам избавиться от лишнего веса

По статистике,около 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет страдают избыточным весом. Для борьбы с лишними килограммами в ход идут различные чудодейственные таблетки, напитки, пластыри, которые нередко наносят здоровью ощутимый вред.Однако существуют такие продукты, употребление которых может реально помочь снижению веса.

Только надо учесть, что они не панацея от ожирения, нельзя съесть калорийный торт, потом закусить его волшебным продуктом и — вуаля! Килограммов как не бывало. Сжечь жиры и калории можно только при правильном питании и регулярных физических нагрузках, передает Рамблер.

Но вот помочь пищеварению, усилить обмен веществ такие продукты действительно могут!

Ананас. О его полезных свойствах в области жиросжигания, наверное, знают даже те, кого проблема лишнего веса благополучно миновала. Слава ананаса вполне заслужена. В нем содержится особый фермент — бромелин, который способствует расщеплению белков и помогает переваривать мясо, рыбу, молочные продукты.

Кроме этого, ананас богат пищевыми волокнами, органическими кислотами, железом, йодом, калием, витаминами разных групп. Ананас стимулирует процесс пищеварения, именно поэтому его рекомендуют употреблять сразу же после плотного обеда или ужина. Нужно помнить, что пользу принесет только свежий фрукт, соки из пакета ничего общего с настоящим ананасом не имеют.

Однако, если вы страдаете заболеваниями желудочно-кишечного тракта, худеть с помощью ананаса категорически не рекомендуется. Не стоит есть ананас и на голодный желудок.

Грейпфрут. Еще один лидер в компании продуктов-жиросжигателей. Он вполне доступен по цене, и нередко упоминается в различных диетах. Грейпфрут способен снижать уровень инсулина, который «отвечает» за увеличение жировой прослойки. Избавиться от жировых запасов помогает употребление грейпфрутового сока, обязательно свежевыжатого, или половинка грейпфрута после еды. Похожие свойства есть у всех цитрусовых.

Папайя. В этом экзотическом фрукте содержится фермент папаин, который расщепляет белки и жиры в организме. Особенно он рекомендуется людям, которые в страдают дефицитом белков из-за неспособности к усвоению. Но, так же, как и все ферменты, папаин активен только пару часов после употребления фрукта. Так что есть папайю тоже нужно сразу после основного приема пищи.

Малина. Эта привычная в наших широтах ягода, оказывается не только помогает при простуде, но и освобождает организм от жировых запасов, токсинов и шлаков. Происходит это благодаря высокому содержанию витаминов и мочегонному действию малины. Полезные свойства ягоды не исчезают даже при тепловой обработке, но малиновое варенье при похудении есть все же рекомендуется — в нем содержится немало сахара.

Имбирь. Эта пряность усиливает кровообращение в области желудка, согревает и улучшает пищеварение. С его помощью отлично переваривается даже самая тяжелая пища. После еды рекомендуется съесть ломтик имбиря, но очень важно не переусердствовать. Это достаточно сильная пряность, поэтому применять его следует с осторожностью, особенно тем, кто страдает гастритами, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для сидящих на диете рекомендуется имбирный чай. Кусочек имбиря заливается кипятком, для вкуса можно добавить немного меда и лимона — очень полезно и эффективно.

Корица. Обладает особым свойством — помогает избавиться от запасов жира в районе живота. Она снижает и стабилизирует уровень сахара в крови, усиливает обмен веществ. Главное правило при ее употреблении — никаких булочек с корицей! Рекомендуется посыпать пряностью фруктовые салаты или добавлять в ягодные десерты. С осторожностью нужно употреблять корицу при болезнях печени и при беременности.

Хрен. С давних пор использовался в медицине и кулинарии. Он отличается свойствами, помогающими наладить работу кишечника, активизирует пищеварение, препятствует отложению жиров. Употреблять его можно в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам.

Капуста. В любом виде этого овоща присутствует очень много клетчатки, улучшающей пищеварение и освобождающей организм от шлаков. Особенно рекомендуется употреблять в пищу капусту брокколи, в ней очень мало калорий, зато на расщепление клетчатки организму придется потратить их немало. Капусту нужно есть отварной или приготовленной на пару. В отличие от других жиросжигателей, капуста не имеет противопоказаний.

Зеленый чай. Благодаря присутствию танина чай ускоряет обмен веществ в организме. Особые вещества, полифенолы, содержащиеся в чае, увеличивают объем сжигаемых жировых отложений, а стабилизация уровня сахара в крови помогает снизить чувство голода. Кроме того, зеленый чай обладает и мочегонными свойствами. Для похудения рекомендуется выпивать примерно 3 чашки напитка в день, но следует помнить, что из-за присутствия кофеина зеленый чай может оказывать на нервную систему возбуждающее воздействие.

Нежирные кисломолочные продукты. В натуральных кисломолочных продуктах содержится особое вещество — кальцитриол. Он снабжает организм кальцием и способствует избавлению клеток от лишних жиров. Кроме того, в кисломолочных продуктах присутствуют полезные бактерии, улучшающие обмен веществ и пищеварение.

В молочной сыворотке также содержится молочный протеин, который ускоряет жировой метаболизм и также помогает быстрее расходовать жировой слой. Но полезными будут только натуральные продукты, сладкие йогурты из магазина со множеством добавок и консервантов скорее могут привести к противоположному результату.