Угроза наводнения в Штефан Водэ: использовано более 13 тысяч мешков песка для укрепления дамб

Более 300 спасателей и 65 единиц техники продолжают работы по укреплению дамбы вблизи населенного пункта Крокмаз района Штефан-Водэ, где существует опасность наводнения из-за повышения уровня воды в реке Днестр.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), вчера спасатели совместно с представителями деконцентрированных правительственных учреждений на местах укрепили защитную дамбу длинной около 1 900 метров.

Кроме того, сотрудники ГИЧС, карабинеры и солдаты использовали более 13 тысяч мешков песка на участке протяжностью 2,2 км. В то же время, работники Государственной администрации автомобильных дорог провели работы по укреплению дамбы глиной и галькой на участке около 760 м. Сотрудники местной публичной администрации совместно с местными жителями установили около 80 м дамбы из мешков с песком на окраинах домашних хозяйств для их защиты.

24 мая по требованию премьер-министра Павла Филипа была создана кризисная ячейка с участием профильных учреждений для предотвращения наводнений на реке Днестр и реке Прут.