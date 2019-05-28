Полиция разыскивает подозреваемых в автомобильных кражах на Ботанике

Полиция просит помощи в поиске автомобильных воров, орудующих на Ботанике.

Первый случай произошел 16 апреля. В полицию обратился владелец автомобиля марки Mercedes, который рассказал что из машины украли материальные ценности. Автомобиль был припаркован на улице Дачия, а на утро он обнаружил разбитое стекло и отсутствие личных вещей. Сумма ущерба составила 22 000 леев.

Второй случай произошел 26 апреля, по улице Трандафирилор. Где владелец Chevrolet на утро так же обнаружил разбитое стекло и пропажу своих вещей. Сумма ущерба составила 44 800 леев.

В связи с этим, было возбуждено уголовное дело по факту кражи, если виновные будет найдены им грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Люди, которые узнали мужчин на видео/фото, просят немедленно сообщить в полицию по телефону: 069 515 884.