Масштабный пожар в Одессе: сгорел мебельный склад

В Одессе произошел масштабный пожар в цеху по изготовлению мебели и складе, где хранилась готовая продукция. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 28 мая.

О возгораниии в складском здании по улице Онежская стало известно накануне вечером. Спасатели попали в помещение после того, как с помощью бензорезов открыли металлические ворота, передает Корреспондент.

"Установлено, что в двухэтажном здании для изготовления и складирования мебели пожар быстро распространился по всей площади здания, объявлен повышенный номер вызова подразделений", – говорится в сообщении.

Произошло обрушение перекрытия и кровли здания. Во время тушения пожара возникали единичные взрывы. Спасатели вынесли из склада два газовых и один кислородный баллоны.

С огнем боролись 62 человека и 15 единиц техники. Пожар был потушен в 05:35 утра. Никто не пострадал. Удалось спасти рядом расположеные склады и другие здания.

Причина пожара устанавливается.