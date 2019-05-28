В нескольких районах Кишинева отключат воду: список улиц

Потребители, проживающие на столичном проспекте Дечебал, 19, останутся без водопроводной воды в среду, 29 мая. По информации "Apă-Canal Chişinău", отключения запланированы на период с 09.00 до 15.00, когда будут проводиться работы на водоподъёмной насосной станции по тому же адресу.

С 09.00 до 17.00 запланировано выполнение работ по замене кранов диаметром 150 мм на улице Мелестиу. В связи с этим подача воды будет приостановлена на улицах Мелестиу, 16–20, 21–23, включая номера с дробью, Валя Трандафирилор, 12, 14.

В этом же временном интервале будут выполняться работы по замене кранов и счётчиков по целому ряду адресов. Подача воды будет временно прекращена на улицах Парис, 38–40, включая номера с дробью, Г. Тофан, 43, Л. Деляну, 3, включая номера с дробью, Сучевица, 18/1, А. Маринеску и И. Пеливан, 30, 30/2.

Кроме того, до 31 мая, ежедневно, с 09.00 до 20.00, будет приостанавливаться подача воды на улице Индепенденцей, 2–16, включая номера с дробью, а также на бульваре Траян, 16–22, включая номера с дробью. В этом же временном интервале воды не будет на улицах Гренобле, 177–199, включая номера с дробью, Ион Водэ Витязул, Винтилэ Хоря, Ион Клошка, Георге Кришан и Димитрие Морузи.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.