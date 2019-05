По данным телеканала, торнадо обрушился на город Дейтон на западе Огайо в понедельник вечером и привел к серьезным разрушениям и массовым отключениям электричества. Множество строений были повреждены в городе Селина. Спасательные работы в регионе продолжаются, передает РИА Новости.

Как сообщили местные власти, в округе Мерсер от разгула стихии пострадали семь человек, они были госпитализированы.

Сообщается, что округе Монтгомери было открыто четыре убежища, предлагающие еду и питьевую воду.

Ранее сообщалось, что в результате торнадо, штормов и наводнения, обрушившихся на американский штат Оклахома в течение последних дней, погибли по меньшей мере шесть человек, около 100 получили ранения.

Tornado wreaks havoc on Dayton as millions lose power across Ohio https://t.co/HhOmKu4rK4 pic.twitter.com/z1oiBqidYr