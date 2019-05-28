Государственное бюро расследований Украины считает причиной бунта осужденных в одесской Южной исправительной колонии в понедельник халатность ее сотрудников, а именно: ненадлежащие условия содержания осужденных и качество продуктов питания.
По информации уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, причиной бунта стали обыски, проводившиеся у заключенных сотрудниками колонии. В ходе бунта заключенным удалось взять в заложники трех медицинских работников и трех охранников, произошел пожар в хозяйственных помещениях, передает euronews.com
При этом появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о массовом побеге заключенных из колонии и даже гибели ее сотрудников глава Следственного управления Одесской области опроверг: "Погибших и пострадавших среди лиц, находившихся в исправительном учреждении нет, информацией о сбежавших из-под стражи мы тоже не располагаем", - заявил Сергей Шайхет.
На этот час ситуация в Южной исправительной колонии № 51 находится под контролем: все захваченные в заложники освобождены, помещения колонии разблокированы. Пострадали четверо сотрудников колонии, всем им была оказана медицинская помощь. Зачинщики бунта изолированы, сообщается на сайте национальной полиции Одесской области. По факту бунта возбуждено уголовное дело. Устраняются последствия пожара, огнем, по данным ГБР, повреждены здание исполнения наказаний и пожарная техника.
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