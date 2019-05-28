Гражданам Молдовы советуют отказаться от путешествия в Нидерланды

Министерство иностранных дел Молдовы призвало граждан отказаться сегодня от путешествия в Нидерланды.

Предупреждение сделано в связи с запланированной там забастовкой работников общественного транспорта. В ней примут участие работники железнодорожных предприятий, водного транспорта и аэропорта Схипхол в Амстердаме.

Частично будут курсировать лишь поезда на местных маршрутах.

Гражданам, которые намерены посетить Нидерланды, или путешествуют транзитом через эту страну, рекомендуют искать информацию на веб-сайтах транспортных компаний.