Глава Австрии отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем. Временного премьера изберут до конца недели.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем. Это произошло после вынесенного парламентом вотума недоверия, передает Reuters.
Это стало первым поражением австрийского правительства за все послевоенные годы. 32-летний Курц провел на своем посту всего 525 дней, став самым краткосрочным главой правительства Австрии, передает Корреспондент.
Согласно последней информации, федеральный президент Австрии поручил министру финансов страны Хартвигу Легеру, который семь дней назад стал временным вице-канцлером, выполнять обязанности канцлера Австрии до того момента, пока не будет назначен временный глава правительства. Планируется, что следующие выборы пройдут в сентябре.
Ожидается, что временный глава правительства будет назначен в течение недели. Члены правительства продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабинета.
Ранее австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Сам Курц заявил, что готов принять свою отставку, однако подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должен принять народ Австрии на выборах.
Напомним, правительственный кризис в Австрииспровоцировала публикация видеозаписи немецкими СМИ, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.
После скандала глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.
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