Доктор Комаровский рассказал, как лечить ангину

По словам доктора Евгения Комаровского, ангина в обязательном порядке должна лечиться антибиотиками.

С точки зрения классической медицины ангина – это острая бактериальная инфекция, когда воспаление в горле вызвано одним из двух микробов, либо стрептококком, либо стафилококком. Об этом врач рассказал на своей странице в Instagram, передает УНИАН.

"Ваша задача, понимание того факта, что ангина, которая не лечится антибиотиками, с очень высокой степенью вероятности может дать осложнения на сердце и почки", - подчеркнул Комаровский.

Он добавил, что ангина без антибиотиков, скорее всего, пройдет, но ее антибиотиками лечить надо – это самый эффективный способ уменьшить страдания больного и уменьшить вероятность осложнений.



