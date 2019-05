View this post on Instagram

Ангина в обязательном порядке должна лечиться антибиотиками. Тут очень часто есть путаница со словами. Просто народное мнение и даже мнение некоторых врачей сводится к тому, что они называют ангиной любую боль в горле. Красное горло, красные миндалины – это ангина. Но с точки зрения классической медицины ангина – это острая бактериальная инфекция, когда воспаление в горле вызвано одним из двух микробов, либо стрептококком, либо стафилококком. Ваша задача, понимание того факта, что ангина, которая не лечится антибиотиками, с очень высокой степенью вероятности может дать осложнения на сердце и почки. Ангина без антибиотиков скорее всего пройдет, но ее антибиотиками лечить надо – это самый эффективный способ уменьшить страдания больного и уменьшить вероятность осложнений.