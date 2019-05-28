Учёные хотят изучить Нотр-Дам в процессе восстановления

Группы учёных и исследовательские организации хотят помочь восстановить здание Нотр-Дама и совершить новые открытия в процессе.

На открытом слушании Парламентской службы оценки научного и технологического выбора (OPECST) Франции учёные рассказали, какой вклад они могут внести в восстановление парижского собора Нотр-Дам, который был частично разрушен 15 апреля 2019 года, передает Рамблер.

По словам исследователей, трагедия предоставляет редкую возможность для исследований, поскольку у учёных будет возможность получить недоступные ранее материалы собора.

Например, анализ некоторых изотопов в деревянном каркасе собора может дать представление о средневековом климате.

Эксперты говорят, что некоторые области науки помогут самому восстановлению собора, некоторые пополнят будущие научные знания, а некоторые послужат более общему пониманию поведения определённых материалов. Ассоциация "Учёные на службе восстановления Нотр-Дама", основанная шестью специалистами, в настоящее время насчитывает более 200 членов из разных стран в самых разных дисциплинах (история искусства, геофизика, археология, механика и т.д.).

Национальный центр научных исследований сформировал целевую группу, которая помогает определить, как собирать и сортировать материалы собора, чтобы не потерять ценную научную информацию. Исследователи используют фотограмметрию, дистанционное зондирование и беспилотники.

Целевая группа также начинает инвентаризацию существующих данных о соборе.

В долгосрочной перспективе проект нацелен на определение приоритетных тем и координацию исследований по широкому спектру дисциплин.