Звезда "Кадетов" изменился до неузнаваемости. ФОТО

После выпуска передачи "Судьба человека", в которой звезда "Кадетов" Борис Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.

По их мнению, он набрал несколько килограммов, и теперь его просто не узнать, пишет УНИАН.

Сам ведущий никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Ранее признавался, что не является поклонником фитнеса и диет, но благодаря насыщенному графику работы не набирает лишние килограммы.

Напомним, в 2015 году у Корчевникова нашли доброкачественную опухоль мозга. Тогда новообразование удалось вовремя обнаружить и удалить. К слову, некоторые поклонники предположили, что лишние килограммы — это результат очередного курса гормонального лечения. Однако ранее ведущий неоднократно подчеркивал, что он абсолютно здоров, а иначе не смог бы так много работать.





