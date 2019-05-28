Столичная мэрия в поисках компании для создания системы электронной оплаты проезда

Проект электронной оплаты проезда в общественном транспорте хотят внедрить в столице. Мэрия Кишинева собирается провести тендер для отбора компании, которая займется разработкой программы. Денег у муниципалитета, правда, пока это нет.

"Сумма по предварительным подсчетам 2012 года составляет около 110 миллионов. Эти деньги из бюджета Кишинева за год не соберутся на реализацию этой услуги. Поэтому мы рассматриваем разные идеи с минимальными затратами", - сообщил и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Исполняющий обязанности мэра столицы отмечает, что внедрение электронной оплаты по примеру европейских городов, позволит на 60% повысить доходы в сфере общественного транспорта.