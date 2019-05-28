Обнаружена взаимосвязь между мобильным телефоном и ненужными тратами

Специалистами из Стокгольмской школы экономики установлена прямая связь между мобильным телефоном и незапланированными покупками.

Эксперты провели аналитику на основе 294 поездок в магазины, пишет издание Technology.

С помощью специальных датчиков они отслеживали, как покупатели перемещались по магазинам. Исследование показало, что те, кто часто отвлекался на телефон, в частности, вел переписку в соцсетях, общался по видеосвязи и т.д., чаще клал в свою корзину так называемые лишние товары, передает Рамблер.

Те же, кто не отвлекался на средства связи, покупали товары четко по запланированному сценарию.

Специалисты также выяснили, что каждая секунда, проведенная в магазине дополнительно из-за периодического переключения внимания на телефон, приблизительно равна 15-30 рублям, потраченным на незапланированные покупки.