Парламент является единственным законодательным органом, который решает, когда будут проводиться местные выборы. Такого мнения придерживается лидер платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. Об этом он заявил, узнав, что президент Игорь Додон в рамках одной из телевизионных программ сказал, что назовет дату проведения местных выборов, учитывая, что депутаты до сих пор не избрали руководство парламента.
Нэстасе также сказал, что это узурпация государственной власти, передает unimedia.info.
Напомним, если до 21 июня парламент не заработает и не назначит правительство, президент обратится в КС по поводу роспуска законодательного органа. В этом случае досрочные парламентские выборы могут состоятся в ноябре. Игорь Додон также заявил, что было бы целесообразно провести и местные, и досрочные парламентские выборы в один день.
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