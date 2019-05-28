В Яловенах ежедневно производят свыше миллиона порций мороженого

Мороженое пользуется всё большим спросом в нашей стране. В прошлом году, было выпущено около 17,5 миллионов литров этого лакомства, что на 500 тысяч больше, чем в 2017-м. Таковы данные Национального бюро статистики. Учитывая эту тенденцию, некоторые предприятия увеличили производства.

На фабрике в Яловенах ежедневно производят свыше миллиона порций мороженого, общим весом 55 тонн. Летом предприятие работает круглосуточно, выполняя как местные, так иностранные заказы. Местная продукция поставляется в девять европейских, азиатских и даже африканских стран.

"Действительно, летом больше работы, чем в другое время года. Как минимум, две три продукции мы экспортируем. В день производим, минимум, миллион порций мороженого", - отметил коммерческий директор Денис Бумаков.

Путь к сердцу потребителя производители прокладывают экспериментируя со вкусами.

"В этом году, как, впрочем, и каждый год, мы подготовили множество сюпризов для наших потребителей. Разработали новые ароматы. Мы смешали клубнику с манго, фисташки с шоколадом, бананы с шоколадом и кокосом", - рассказал коммерческий директор Денис Бумаков.

На фабрику водят экскурсии. Детям показывают, как производится их любимое лакомство.

"Мне понравилась эта экскурсия. Я увидел, как делают мороженое. Мое любимое - рожок с клубникой".

"Мне нравится мороженое с белой глазурью, шоколадное и фруктовое".

Процесс производства интересует и взрослых. Особенно - состав мороженого.

"Мы очень часто покупаем мороженое, употребляем его на десесрт, как лакомство. Нам оно очень нравится".

В Молдове порция самого дешевого мороженого стоит три лея.