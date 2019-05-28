Цены на квартиры в Кишинэу сейчас в 3,4 раза ниже, чем десять лет назад. Скорее всего, "это стабилизация рынка, а в 2020 году ожидается незначительное повышение цен", - утверждает экономист Вячеслав Ионицэ.
Формально, отмечает эксперт, за десять лет цена снизилась с 900 евро за квадратный метр в четвертом квартале 2008 года до 520 евро за квадратный метр в первом квартале 2019 года. Если учесть курс валют, то практически ничего не изменилось, в 2008 году квартира стоила 12,3 тыс. леев за квадратный метр, а в 2019 году около 10,1 тыс. леев, сообщает МОЛДПРЕС.
Но за это время затраты на строительство и уровень жизни существенно изменились. За последние десять лет, по официальным данным Национального бюро статистики, затраты на строительные работы увеличились в 1,7 раз, в то время как заработная плата увеличилась в 2,6 раза.
Таким образом, для сопоставимости данных необходимо скорректировать стоимость квартир до стоимости евро в 2008 году с учетом роста цен и заработной платы. Экономист Йоницэ утверждает, что таким образом, в первом квартале 2019 года цена квартир достигла исторического минимума в 262 евро за квадратный метр при стоимости евро в 2008 году.
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