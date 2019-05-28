В России запретили всем госструктурам закупать иностранное вино

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому муниципальным и государственным учреждениям запрещается проводить закупки иностранного вина. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что запрет призван способствовать развитию «отечественного виноградарства». Также в ней уточняется, что под запрет попали закупки вина, игристого вина, ликерных и фруктовых (плодовых) вин, пишет газета.ru.

Отмечается, что ограничения не затронут алкогольные напитки, которые можно приобрести в предприятиях общепита и магазинах.