В американском штате Огайо пронесся мощный торнадо

В американском штате Огайо 27 мая пронесся мощный торнадо, возможны жертвы.

Об этом со сслыкой на местные власти сообщает УНИАН со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Подтвержден крупный и опасный торнадо вблизи города Тротвуд в штате Огайо", - говорится в сообщении отделения Национальной метеорологической службы США в городе Уилмингтон.

Жителям округа Монтгомери рекомендовано найти укрытие. Точной информации о числе пострадавших пока не поступало.