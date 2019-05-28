Мэрия Кишинева закупила десять новых тракторов для уборки дорог

Десять тракторов для уборки дорог со щетками и отвалами, в том числе с прицепами, закуплены мэрией столицы. Сегодня коммунальную технику получили в распоряжение муниципальные службы.

Присутствовавший на мероприятии по передаче техники исполняющий обязанности генерального мэра муниципия Кишинев Руслан Кодряну сообщил, что за прошедший год заменено около 30% находящейся на балансе техники, приобретено новое современное оборудование, передает МОЛДПРЕС.

"Десятилетиями муниципий работал с устаревшей техникой, которая больше времени находилась на ремонте, чем в работе. Благодаря новым закупкам улучшились условия работы наших коллег, а эффективность уборки выросла", - сказал Кодряну.

В начале апреля столичные власти приобрели 30 подметально-уборочных машин и 50 газонокосилок. Кроме того, на 14 миллионов леев, запланированных на приобретение в 2019 году оборудования для уборки улиц, будет приобретено пять автофургонов и пять мини-погрузочных машин.