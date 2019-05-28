Десять тракторов для уборки дорог со щетками и отвалами, в том числе с прицепами, закуплены мэрией столицы. Сегодня коммунальную технику получили в распоряжение муниципальные службы.
Присутствовавший на мероприятии по передаче техники исполняющий обязанности генерального мэра муниципия Кишинев Руслан Кодряну сообщил, что за прошедший год заменено около 30% находящейся на балансе техники, приобретено новое современное оборудование, передает МОЛДПРЕС.
"Десятилетиями муниципий работал с устаревшей техникой, которая больше времени находилась на ремонте, чем в работе. Благодаря новым закупкам улучшились условия работы наших коллег, а эффективность уборки выросла", - сказал Кодряну.
В начале апреля столичные власти приобрели 30 подметально-уборочных машин и 50 газонокосилок. Кроме того, на 14 миллионов леев, запланированных на приобретение в 2019 году оборудования для уборки улиц, будет приобретено пять автофургонов и пять мини-погрузочных машин.
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День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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