В Молдове на 25% выросли инвестиции в долгосрочные активы

Инвестиции в основные средства, то есть долгосрочные инвестиции, выросли в первом квартале этого года более чем на 25%, составив 3,2 миллиарда леев. Такие данные представлены официальной статистикой. Это достаточно впечатляющие темпы роста, учитывая то, что в первом квартале 2018 года этот объем этого вида инвестиций вырос всего на 2,9%.

Анализируя динамику инвестиций, можем прогнозировать, что 2019 год станет самым хорошим годом, начиная с 2010 года, в том, что касается темпов роста долгосрочных инвестиций, которые в последующие годы будут способствовать росту производительности и прибыльности бизнеса, пишет kp.md.

В первом триместре 2019 года инвестиции за счет государственного бюджета удвоились, а за счет местных бюджетов увеличились в 2,2 раза, составив около 400 миллионов леев (387,9 миллиона леев). Таким образом, доля инвестиций из госбюджета достигла почти 12% по сравнению с 7,2% в январе-марте 2018 года.