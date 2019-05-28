Пять молдавских компаний открывают более 2600 новых рабочих мест

Более 2600 новых рабочих мест открывают пять молдавских компаний, получивших субсидии правительства. За каждое рабочее место государство выплачивает работодателю 40 тысяч леев.

Среди получателей субсидий - сеть частных детсадов, принимающих в группы в том числе детей с аутизмом. Там учат английскому языку, музыке и проводят специальные развивающие занятия.

В частной сети детсадов трудятся почти 150 человек. Субсидии правительства позволят создать еще сто рабочих мест.

"Мы решили открыть новый филиал, чтобы нашими услугами могли воспользоваться еще больше родителей. Мы изучили спрос и сочли это своевременным", - сообщила директор сети детсадов Ирина Споялэ.

Светлана Рябой пришла на работу в детсад после окончания факультета психологии.

"Другой работы для себя я даже не представляла. Я давно хотела такого для себя, и вот мое желание сбылось", - поделилась воспитатель Светлана Рябой.

Работники частной сети детсадов довольны зарплатами и условиями работы.

"Здесь приятная атмосфера и дружелюбный коллектив. Работается хорошо".

"Всё соответствует требованиям, мы обеспечены всеми необходимыми материалами".

Получить субсидии могут предприятия, которые намерены создать не менее ста рабочих мест по меньшей мере на три года.

"Не должно быть задолженностей по выплате налогов. Минимальная зарплата должны быть на уровне на менее 75% от средней по экономике. Государство старается заинтересовать крупные компании, способные создавать новые рабочие места", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Субсидии выдаются в два транша. Половина - до 31 декабря следующего после подачи заявления года. Остальное - спустя еще год.

Заявление на получение госпомощи в следующем году принимаются до 31 июля.