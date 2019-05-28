Сериал Чернобыль обошел Игру престолов по популярности

Мини-сериал Чернобыль, по данным International Movie Data Base, обошел по популярности телевизионное шоу Игру престолов, став самым популярным во все времена. Ему была присвоена наивысшая оценка зрителей. Об этом пишет Forbes.

Оценка в рейтинге IMDb колеблется в пределах 9,5 до 9,8 баллов, что является очень высоким показателем, пишет Корреспондент.

Посвящен сериал крупнейшей техногенной катастрофе 20 века. В сериале показаны события с момента начала катастрофы до окончания ликвидации пожара. Также включены некоторые события, произошедшие спустя несколько лет после катастрофы.

Издание опубликовало рейтинг ТОП-10 сериалов. Составлен он на основе данных сайта IMDb.

Чернобыль (9,7 — 52 тыс голосов)

Планета Земля II (9,5 — 71 тыс голосов)

Братья по оружию (9,5 — 317 тыс голосов)

Планета Земля (9,4 — 147 тыс голосов)

Во все тяжкие (9,4 — 1,2 млн голосов)

Игры престолов (9,4 — 1,5 млн голосов)

Наша Планета (9,4 — 10 тыс голосов)

Прослушка (9,3 — 244 тыс голосов)

Космос: Пространство и время (9,3 — 95 тыс голосов)

Голубая планета (9,3 — 19 тыс голосов)