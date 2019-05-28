Мини-сериал Чернобыль, по данным International Movie Data Base, обошел по популярности телевизионное шоу Игру престолов, став самым популярным во все времена. Ему была присвоена наивысшая оценка зрителей. Об этом пишет Forbes.
Оценка в рейтинге IMDb колеблется в пределах 9,5 до 9,8 баллов, что является очень высоким показателем, пишет Корреспондент.
Посвящен сериал крупнейшей техногенной катастрофе 20 века. В сериале показаны события с момента начала катастрофы до окончания ликвидации пожара. Также включены некоторые события, произошедшие спустя несколько лет после катастрофы.
Издание опубликовало рейтинг ТОП-10 сериалов. Составлен он на основе данных сайта IMDb.
Чернобыль (9,7 — 52 тыс голосов)
Планета Земля II (9,5 — 71 тыс голосов)
Братья по оружию (9,5 — 317 тыс голосов)
Планета Земля (9,4 — 147 тыс голосов)
Во все тяжкие (9,4 — 1,2 млн голосов)
Игры престолов (9,4 — 1,5 млн голосов)
Наша Планета (9,4 — 10 тыс голосов)
Прослушка (9,3 — 244 тыс голосов)
Космос: Пространство и время (9,3 — 95 тыс голосов)
Голубая планета (9,3 — 19 тыс голосов)
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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