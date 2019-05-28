"Святой дух" спас немецкого водителя от штрафа

Водитель, превысивший скоростной режим, избежал штрафа, поскольку его лицо на фоторегистраторе закрыл белоснежный голубь, об этом сообщает "Би-би-си2.

Теперь ему не придется платить €105. Представители из полицейского департамента считают, что в ситуации немцу помог "Святой дух", ведь неслучайно белый голубь является одним из символов бога в христианстве.

"Мы надеемся, что "спасенный" гонщик поймет знак свыше и будет ездить аккуратнее в будущем", — заявили в полиции города Ферсен, передает Газета.

Мужчина двигался со скоростью 50 км/ч по дороге, на которой установлено скоростное ограничение в 30 км/ч. Во время совершения фотоснимка пролетающий голубь оказался на уровне лица водителя, поэтому о нем нет никаких данных.

В департаменте добавили, что и на птицу следовало бы наложить штраф, поскольку она также превысил скоростной лимит.