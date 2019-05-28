Вероятно, каждому из нас нетрудно будет вспомнить коллегу, который хранит на работе теплый свитер, потому что все время мерзнет под кондиционером. Или наоборот - кого-то, кто все время жалуется на жару и духоту.
Американское управление по охране труда рекомендует работодателям поддерживать на рабочих местах температуру между 20° и 24,5° по Цельсию.
Однако, согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале Nature, эта рекомендация основана на модели комфортной температуры, разработанной еще в 1960-х годах, передает BBC
Недавно ученые выяснили, что температура на рабочем месте влияет на производительность труда. Особенно это заметно у женщин.
Исследователи из университета Южной Калифорнии и Центра социальных наук Берлина WZB поместили 543 студента немецких колледжей в одну комнату и предложили им выполнить тесты. Температура в помещении при этом менялась +16 до +32 градусов.
Выяснилось, что мужчины и женщины реагируют на изменения температуры по-разному.
"Когда температура повышалась, у женщин лучше получалась математика и задания, связанные с речью, а мужчины справлялись хуже, - рассказывает Том Чанг из университета Южной Калифорнии. - Улучшение производительности у женщин в математике и выполнении лингвистических заданий было более значительным, чем снижение аналогичных показателей у мужчин".
Другими словами, чем теплее была комната, тем лучше получалось у женщин выполнять задания.
"Было проведено много исследований, которые показали, что женщины предпочитают помещения с более высокой температурой, чем мужчины, но никто не замечал связи этих различий с производительностью. Мы выяснили, что борьба за термостат - это не просто вопрос комфорта", - говорит исследователь из Центра социальных наук Берлина WZB Агне Каяцкайте.
Чанг отмечает, что исследование не имело своей целью определить идеальную температуру для офиса.
"Думаю, если и брать во внимание какой-то аспект, то это то, что мы все разные, и нельзя всех мерять одним лекалом. В целом нужно учитывать, что такие факторы, как температура, влияют на нас гораздо больше, чем мы предполагаем", - говорит он.
Поэтому, если вы увидите, что ваша коллега хранит в столе теплую накидку или у соседа рубашка взмокла от пота - возможно, пора сменить температуру.
"Наше исследование показывает, что если вы руководите бизнесом и вас интересуют лишь доходы и производительность, вам все равно нужно подумать о благополучии своих работников - оно в конечном счете способствует эффективности", - говорит Чанг.
Результаты исследования показывают, что в тех помещениях, где вместе работают мужчины и женщины, для повышения качества работы температуру надо повышать.
"Менеджеры должны обращать больше внимания на температуру в офисе. Они должны прислушиваться к тому, что говорят их работники, и относиться к ним серьезно, так как это существенно влияет на их производительность", - сказала Каякайте.
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