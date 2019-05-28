У 48,2% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования — денег хватает только на еду и одежду, следует из данных Росстата. Для поддержания уровня жизни россияне берут все больше кредитов.
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года. Эти данные немного лучше соответствующего периода 2017 года — тогда денег только на еду и одежду хватало 49,8% семей, сообщает РБК.
Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках ежеквартального обследования Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств», с итогами которого ознакомился РБК. Исследование охватывает 48 тыс. домохозяйств.
Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%).
От зарплаты до зарплаты
Значительные группы населения имеют минимальные потребительские возможности, живут от зарплаты до зарплаты, прокомментировал РБК данные Росстата научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов. Стратегия выживания и экономии крайне опасна, потому что не оставляет возможности для развития, вложений в образование, отдых и здоровье, сказал он.
Граждане, у которых текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать одежду, но приобретение товаров длительного пользования уже вызывает сложности, находятся в зоне потребительского риска. «Даже небольшой потребительский шок — например, пришел в негодность телевизор, стиральная машина или задержали зарплату — вынуждает людей экономить еще сильнее», — сказал РБК Логинов. Таким семьям приходится экономить на еде или брать кредит.
Хватает только на еду
Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года. Самая высокая доля респондентов, чей доход покрывает только расходы на еду, среди многодетных семей — 28,3%, а также среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, — 30,4%.
Но количество семей, которые могут приобрести без затруднений только продукты, уменьшилось в годовом выражении — в конце 2017 года таких семей было 18%.
На конец 2018 года в Ямало-Ненецком АО абсолютное большинство (100%) домохозяйств сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды уже затруднительна. В Новосибирской области таких семей 41,3%, в Орловской области — 39%, в Удмуртии — 34,9%.
Доля семей, сообщивших о нехватке средств даже на еду, в четвертом квартале 2018 года снизилась на 0,1 п.п. — до 0,7%.
Положение семей немного улучшилось
На конец года всегда приходится сравнительно большая сумма выплат: премиальные, досрочные выплаты пенсий и др., объяснили РБК в Росстате.
«По этой причине, как правило, позитивные оценки финансового положения по сравнению с началом года — всегда выше. Особенность четвертого квартала 2018 года проявилась в том, что преобладание таких оценок стало более заметным», — отметили в статистическом ведомстве.
Реальные располагаемые доходы россиян сокращались на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году они продемонстрировали незначительный рост на 0,1%. Но по итогам первого квартала 2019 года реальные доходы опять уменьшились — на 2,3%. По оценке Счетной палаты, реальные доходы россиян в текущем году продолжат сокращение.
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