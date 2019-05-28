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В Сынжерее мотоциклист пытался уйти от полиции, но попал в ДТП
// фото: igp
17:21, 28 May 2019
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19-летний мотоциклист попал в ДТП в селе Копэчень Сынжерейского района. Молодой человек хотел скрыться от полиции, но не справился с управлением, вылетел с трассы и сбил дорожных знак.

По данным правоохранительных органов, парень не имел водительских прав, а у мотоцикла не было регистрационных номеров.

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Un motociclist fÄrÄ permis s-a accidentat, dupÄ ce a vÄzut poliÅ£ia de patrulare Åi a accelerat (FOTO)

Un motociclist fÄrÄ permis s-a accidentat, dupÄ ce a vÄzut poliÅ£ia de patrulare Åi a accelerat (FOTO)




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