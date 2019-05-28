Около года назад общество шокировала кровавая трагедия в Москве: три дочери, младшей из которых на тот момент не было и 18-ти, нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну 36 ударов охотничьим ножом.
Мать Ангелины, Крестины и Марии Аурелия Дундук в последние три года не жила с ними. Женщина уверяет, что муж был тираном и деспотом, который ее выгнал из дома, а дочек третировал и даже насиловал, пишет вести.ru.
Родные Хачатуряна и его друзья до сих пор в это не верят. Они говорят, что Михаил был строгим отцом и верующим человеком, который требовал от дочерей уважения и соблюдения соответствующих правил поведения.
Промежуточное следствие, однако, установило, что отец принуждал по крайней мере одну из дочерей к порочной связи.
Адвокаты сестер утверждают, что это было спонтанное убийство, а не хладнокровный сговор, и их поступок — реакция на длительное психотравмирующее обращение со стороны отца.
Родные Хачатуряна, однако, возмущены, что девочек выпустили под домашний арест и считают, что у них мог быть корыстный интерес.
Защитники сестер на это парируют: девочки официально отказались от наследства и не претендуют ни на квартиру, ни на какие-либо материальные ценности Михаила Хачатуряна.
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