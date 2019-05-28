Михаил Саакашвили вновь получил украинское гражданство

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили восстановил гражданство Украины. Соответствующий указ был подписан новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за возвращение гражданства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в течении 10 лет, начиная с 2003 года. Его обвинили в злоупотреблении властью, поэтому Саакашвили сбежал из страны во время следствия. Позднее он был лишен гражданства Грузии.

Украинское гражданство Саакашвили получил в 2015 году, когда стал губернатором Одесской области. В 2017 году экс-президент Грузии со скандалом был выслан из Украины и по указу бывшего президента Петра Порошенко был лишен гражданства.

Остается неизвестной причина, по которой Зеленский сегодня снова предоставил Саакашвили украинское гражданство.