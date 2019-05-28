ЦИК выявил ряд несоответствий в отчетах о финансировании ПДС и ряда других партий

Центральная избирательная комиссия выявила ряд несоответствий в вопросах финансирования Партии действия и солидарности (ПДС) и ряда других партий.

Как передает "ИНФОТАГ", предметом обсуждений на заседании комиссии во вторник стало финансирование политических партий в 2018 г. Члены ЦИК выявили ряд несоответствий в представленных финансовых отчетах, в том числе касающихся PAS, которую комиссия обязала представить отчет об аудите за 2016-2018 гг. Такое же условие поставлено и Партии коммунистов (ПКРМ).

Также ЦИК обязал ПКРМ и Социалистическую партию (PSM) в 15-тидневный срок представить полный список взносов, сделанных членами партий. А партию "Спасения Молдовы" представить список пожертвований, сделанных юридическими лицами.

ЦИК также намерен направить данное решение в министерство финансов, Счетную палату и Агентство публичных услуг. С постановлением комиссии будут ознакомлены и партии.

Ранее ЦИК также находил нарушения в области финансирования ПДС, в апреле, обязав партию перечислить в госбюджет Молдовы 76 тыс. леев в связи с нарушением законодательства в области финансирования партий, что представители правой оппозиции расценили как "попытку дискредитации".